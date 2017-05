Tennis-Halbfinals in Nürnberg ohne deutsche Akteure

Nürnberg (dpa/lby) – Ohne deutsche Beteiligung geht das WTA-Turnier in Nürnberg heute mit den Halbfinals weiter. In der ersten Vorschlussrunden-Partie trifft Titelverteidigerin Kiki Bertens aus den Niederlanden um 13.30 Uhr auf Misaki Doi aus Japan. Die tschechische Qualifikantin Barbora Krejcikova bekommt es anschließend mit Sorana Cirstea aus Rumänien oder mit der Kasachin Julia Putinzewa zu tun. Die letzte Viertelfinal-Paarung war am Donnerstagabend wegen Dunkelheit abgebrochen worden. Die Begegnung soll um 12.30 Uhr beim Stand von 4:4 im dritten Satz fortgesetzt werden. Als letzte Deutsche war die Hamburgerin Carina Witthöft bei dem Sandplatz-Turnier im Viertelfinale an Krejcikova gescheitert.