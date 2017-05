Tennis-Wildcard in Nürnberg für Tatjana Maria

Nürnberg (dpa) – Die frühere deutsche Fed-Cup-Spielerin Tatjana Maria erhält eine Wildcard für das Damen-Tennisturnier in Nürnberg. Das gab Bundestrainer Barbara Rittner am Dienstag in ihrer Funktion als Turnierbotschafterin bei einer Pressekonferenz bekannt. Damit werden vom 20. bis 27. Mai mindestens sechs deutsche Spielerinnen beim mit 250 000 Dollar dotierten Nürnberger Versicherungscup aufschlagen.

Ein erneuter Start von Sabine Lisicki ist dagegen laut Rittner ausgeschlossen. Die Wimbledon-Finalistin von 2013 befinde sich nach einer Verletzung zwar wieder im Training, werde aber in der Sandplatzsaison kein Comeback auf der Profitour feiern. Angeführt wird das Teilnehmerfeld von Titelverteidigerin Kiki Bertens aus den Niederlanden.

Die größten Chancen auf den ersten deutschen Erfolg bei dem Sandplatzturnier traut Rittner der 29 Jahre alten Laura Siegemund zu. Diese kommt mit der Empfehlung des überraschenden Turniersieges in Stuttgart nach Franken. Außerdem stehen bei dem Turnier im Vorfeld der French Open noch Annika Beck, Julia Görges, Carina Witthöft und Prag-Turniersiegerin Mona Barthel im Hauptfeld mit 32 Spielerinnen.

«Die internationale Konkurrenz ist allerdings groß, es wird mit Sicherheit ein spannendes Turnier mit einigen Überraschungen geben», sagte Rittner. Zwei Wildcards sind noch offen. Dazu könnten noch deutsche Spielerinnen über die Qualifikation ins Hauptfeld rücken.