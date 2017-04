Terrassen-, Zimmerbrand und gefangene Taube: Ereignisreicher Sonntag für die Kulmbacher Feuerwehr

Während gestern die meisten Kulmbacher ihren freien Sonntag genossen haben, hatte die Feuerwehr dagegen viel zu tun. Schon am Morgen wurde sie zu einem Brand in der Hans-Dill-Straße gerufen. Eine Feuerschale, die am Samstag Abend nicht richtig gelöscht wurde, hatte Terassenmöbel und einen Balkon eines Wohnhauses in Brand gesetzt. Verletzt wurde niemand, auch bei einem Küchenbrand am Nachmittag in der Karl-Jung-Straße nicht. Bewohner des Terrassenhauses hatten vergessen, eine Herdplatte auszuschalten und hatten dann das Haus verlassen. Die Feuerwehr musste die Tür öffnen und fand eine glühende Pfanne mit verkohltem Essen auf dem Herd.

Als die Feuerwehrleute von dem Einsatz abrückten, wurden sie am Kino von Passanten aufgehalten. Eine Taube war tief in eine Dachrinne gerutscht. Die Feuerwehr schnitt die Rinne auf und befreite die Taube. Gegen 18 Uhr war der ereignisreiche Tag für die Feuerwehr zu Ende.