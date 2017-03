Teure Traktoren in Gefrees gestohlen: Kripo sucht Zeugen

Die Polizei sucht aktuell nach zwei großen, hellgrünen Traktoren im Wert von rund 80.000 Euro, die bislang Unbekannte in Gefrees gestohlen haben. Passiert ist das Ganze zum Mittwoch auf einem Firmengelände in der Helmut-Sandler-Straße in Gefrees. Der eine gestohlene Traktor vom Hersteller Claas, Typ „Elios“, ist nicht zugelassen, der andere Traktor vom gleichen Hersteller, Typ „Arion“, hatte die Kennzeichen „BT-CL 460“ montiert. Zum Abtransport müssen die Diebe einen großen Anhänger oder einen Tieflader verwendet haben.

Wer in Gefrees in der Nacht zum Mittwoch etwas Verdächtiges mitbekommen hat, wird gebeten sich mit der Kripo in Bayreuth in Verbindung zu setzen.