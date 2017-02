Von Straßenräubern ist am Samstag Abend in Wunsiedel eine 42-jährige Frau überfallen worden. Die Frau war kurz nach 19 Uhr zu Fuß auf (…)

Straßenräuber in Wunsiedel: 42-jährige Frau überfallen und beraubt

Das hätte böse ausgehen können: Am Münchberger Autohof hat am Samstag Abend ein BMW direkt vor einer Zapfsäule Feuer gefangen. Bevor (…)

Einen VW Touran im Wert von 6.000 Euro haben bisher unbekannte Täter in Bindlach im Landkreis Bayreuth gestohlen. Tatzeit war von (…)

VW Touran in Bindlach gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Welch Desaster. In Selb ist einer jungen Frau ihr Brautkleid samt Accessoires gestohlen worden. Jetzt ist die Frage, was die 24-Jährige (…)

Brautkleid geklaut: junge Frau in Nöten, paar Tage vor der Hochzeit

Einbrecher machen Beute: Schmuck und Geld in Münchberg un Hof gestohlen

Nach Wertsachen haben Einbrecher am Samstag Abend zwei Häuser am Hofer Stadtrand und in Münchberg durchsucht. Mit einigen hundert Euro (…)