Teuschnitzer bangen um Unglücksopfer: Sturz von Faschingswagen wird routinemäßig von der Polizei untersucht

Der schwere Unfall bei einem Faschingsumzug am Wochenende in Teuschnitz wird von der Polizei untersucht. Ein 29-Jähriger war am Sonntag Nachmittag über zwei Meter tief von einem Schauwagen gefallen und mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen. Über den Gesundheitszustand des verletzten jungen Mannes gibt es keinen neuen Erkenntnisse. Er liegt mit einem lebensgefährlichen Schädel-Hirn-Trauma in einer Spezialklinik in Jena.

Laut Polizei wird routinemäßig untersucht , was passiert ist. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 29-Jährige nach einer Pinkelpause als letzter wieder auf den Wagen gestiegen – einen Lkw-Auflieger. Dann habe er auf der Brüstung sitzend die Leiter nach oben ziehen wollen, dabei Übergewicht bekommen, sei nach hinten herunter gefallen und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufgeschlagen.