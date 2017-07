Theater unter freiem Himmel: Kronacher Rosenbergfestspiele beliebt wie lange nicht mehr

Die Spielzeit bei den Rosenbergfestspielen geht zwar noch zwei Wochen, aber schon jetzt sagen die Verantwortlichen: So erfolgreich wie heuer war das Theater auf der Festung Rosenberg seit einigen Jahren nicht mehr. Bis jetzt wurden schon fast 13.000 Tickets für das Freilichttheater verkauft. Das sind so gute Verkaufszahlen wie zuletzt 2011.

In den kommenden zwei Wochen stehen noch einmal alle drei Stücke „Das Wirtshaus im Spessart“, „Das Dschungelbuch“ und „Mirandolina“ auf dem Programm. Für dieses Stück gibt es am 13. August eine Radio-Plassenburg-Sondervorstellung. Kostenlose Karten dafür bekommen Sie bei uns im Sender in der E.-C.-Baumann-Straße 5 in Kulmbach.