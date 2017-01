Thiago bricht Bayern-Training ab: Weitere Untersuchung

Doha (dpa) – Bayern-Star Thiago hat am Samstag das Training des deutschen Fußball-Meisters in Doha abbrechen müssen. Der Spanier fasste sich bei einer Spiel-Übung an den Oberschenkel und konnte die Einheit der Münchner nicht fortsetzen. Für den Mittelfeldakteur stand danach eine weitere Untersuchung an, eine Diagnose gab es zunächst nicht.

Thiago war in der Hinrunde einer der Leistungsträger im Team von Trainer Carlo Ancelotti. In 22 von 25 Pflichtspielen kam der 25 Jahre alte Spanier zum Einsatz.