Ticketverkauf für letzte Lerchenberg-Spielzeit läuft gut

Wunsiedel (dpa/lby) – In seiner letzten Saison als Intendant der Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel darf Michael Lerchenberg mit dem gewohnten Publikumszuspruch rechnen. 115 000 Tickets seien bereits verkauft worden, sagte Wunsiedels Bürgermeister Karl-Willi Beck am Montag. Im Schnitt kommen pro Spielzeit 138 000 Gäste ins Freilicht-Theater. Diese Zahl dürfte auch heuer erreicht werden.

An diesem Freitag (23. Juni) beginnt das Festival offiziell mit der Aufführung des Volksstücks «Die Pfingstorgel». Bereits seit einigen Tagen laufe das Familienstück «Heidi» – und werde sehr gut angenommen, betonte Beck. Auf der Bühne vor imposanter Felsenkulisse sind heuer zudem noch «Der Theatermacher» von Thomas Bernard und das Musical «Cats» zu sehen.

Früher als ursprünglich geplant beendet Lerchenberg seine Intendanz auf der Luisenburg und verabschiedet sich in diesem Herbst. Im August 2016 hatte er diesen Schritt angekündigt. Der Grund: Differenzen mit Lokalpolitikern aus Stadt und Landkreis. Lerchenberg hatte den Luisenburg-Festspielen zu neuer Blüte verholfen und weit über die Grenzen Nordbayerns hinaus bekanntgemacht.