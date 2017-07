Tiefgarage geflutet: Kanalbruch sorgt für Dauereinsatz an der Kulmbacher Stammberger-Halle

Nach einem Wasserrohrbruch in der Nacht in Kulmbach gibt’s einen Großeinsatz in der Tiefgarage unter der Dr. Stammberger Halle. Die Tiefgarage ist voll Wasser gelaufen, von bis zu 80 Fahrzeugen in der Tiefgarage war zwischenzeitlich die Rede.

Laut Kulmbacher Polizei hatte eine Streife kurz vor 2 Uhr heute Nacht bemerkt, dass Wasser in der Tiefgarage stand und Alarm ausgelöst. Ein Kanalrohr soll gebrochen sein.

Die Feuerwehr hat zwischenzeitlich 12.000 Liter pro Minute abgepumpt, aber nicht verhindern können, dass der Pegel in der Tiefgarage weiter stieg.

Kurz nach 5 Uhr heute Morgen ist es der Feuerwehr und dem THW dann gelungen, das Loch im Rohr halbwegs zu stopfen.

Den Sachschaden gibt die Polizei bisher mit 5.000 Euro an. Unklar ist, wie hoch der Schaden an den Autos in der Tiefgarage ist und wie viele Pkw tatsächlich noch drin sind.