Tischreservierungen für die Bierwoche: Frist endet am Dienstag

Wer für die Bierwoche einen Tisch reservieren möchte, muss sich beeilen. Der Grund: die Anmeldefrist endet am kommenden Dienstag. Wer seine Anmeldung später einreicht, wird bei der Verlosung der Plätze nicht berücksichtigt. Grundsätzlich werden die Tische auch in diesem Jahr per Los vergeben, wer eine Zuschlag erhält, wird von der Brauerei bis Mitte Mai benachrichtigt. Ein Teil der Sitzplätze wird zudem auch in diesem Jahr nicht mit Reservierungen belegt, heißt es von der Kulmbacher Brauerei. Den Kontakt für Reservierungen finden Sie hier: Fax: 09221-705213, Mail: reservierung@kulmbacher-bierwoche.de