Tochter sticht mit Küchenmesser auf Mutter ein

Schwarzach am Main (dpa/lby) – Eine 38-Jährige hat in Schwarzach am Main (Landkreis Kitzingen) mit einem Küchenmesser mehrmals auf ihre 70 Jahre alte Mutter eingestochen. Die Verletzte wählte selbst den Notruf und gab an, dass ihre Tochter ihr mehrmals in den Kopf gestochen hat, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als die Beamten am Freitagmorgen im Haus der Familie eintrafen, war die Mutter ansprechbar und wurde ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Die Tochter ließ sich ohne Widerstand festnehmen, sie kam am Samstag wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Das Motiv für die Tat war zunächst nicht bekannt.