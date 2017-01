Tod in Asylbewerberunterkunft: 26-Jähriger starb durch mehrere Messerstiche

Der junge Mann, den man am Freitag tot in einer Asylbewerberunterkunft in Zapfendorf im Landkreis Bamberg gefunden hat, ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Davon gehen Polizei und Staatsanwaltschaft aus. Der 26-Jährige sei durch mehrere Stichverletzungen gestorben, heißt es in einer Mitteilung.

Die Kripo Bamberg hat eine Sonderkommission eingerichtet. Hinweise auf den Täter gibt es bisher nicht. Bei dem Toten handelt sich um einen 26 Jahre alten Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit, der in der Asylbewerberunterkunft in Unterleiterbach wohnte.