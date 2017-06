Tödliche Flucht übers Mittelmeer: Schleuser vor Gericht

Traunstein (dpa/lby) – Sie sollen für den Tod von mindestens 13 Flüchtlingen mitverantwortlich sein: Zwei Mitglieder einer syrischen Schleuserbande und ein Helfer müssen sich von Dienstag (27. Juni) an vor dem Traunsteiner Schwurgericht verantworten. Die Anklage wirft den Männern im Alter zwischen 24 und 34 Jahren gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern mit Todesfolge vor. Bei einer der Fahrten über das Mittelmeer war im Herbst 2015 das Schlauchboot mit einem Frachtschiff zusammengestoßen und gekentert.

Die beiden syrischen Hauptangeklagten sind nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft Teil einer international agierenden Schleuserbande. Sie sollen überwiegend Landsleute vom türkischen Izmir nach Griechenland gebracht haben. Sie verlangten dafür an die 10 000 Euro pro Flüchtling. Ihnen sei bewusst gewesen, wie gefährlich die Fahrt übers offene Meer in oft total überfüllten und nicht seetauglichen Schlauchbooten ist, so die Anklagebehörde. Den Schleusern gehe es nur ums Geldverdienen.

Den Ermittlungen zufolge sprach einer der Hauptangeklagten Landsleute in der Türkei an und vermittelte die lebensgefährlichen Bootsfahrten. Der andere hielt den Kontakt zu Familienangehörigen der Flüchtlinge in Deutschland und verwaltete die Kasse. Die Anklage listet zwischen Juli und November 2015 sechs Fälle von Schleusungen mit mindestens 250 Menschen unter anderem auf die griechische Insel Lesbos auf.

In der Nacht zum 20. September 2015 – die Flüchtlingskrise in Deutschland war auf dem Höhepunkt – setzte sich ein mit fast 50 Migranten besetztes Schlauchboot von Izmir Richtung Lesbos in Bewegung. Eine Familie zählte allein fünf Mitglieder. Gegen 4.00 Uhr stieß das Boot im Meer mit einem über 100 Meter langen und 16 Meter breiten Frachtschiff zusammen. Mindestens 13 Passagiere, darunter mehrere Kinder, starben. Zwei Kinder im Alter von sieben und elf Jahren werden seitdem vermisst.

Am Steuer des Unglücksbootes saß ein 24-Jähriger – auch er ein syrischer Flüchtling, der sich spontan dazu bereiterklärt hatte. Er musste für die Schleuserfahrt daher nichts zahlen. Doch dafür steht der junge Mann nun als mutmaßlicher Mittäter in Traunstein vor Gericht.

Für den Prozess hat der Vorsitzende Richter Erich Fuchs zunächst sieben Verhandlungstage festgelegt. Es sind Dutzende Zeugen geladen, darunter Überlebende der Schleuserfahrten. Auch Sachverständige werden gehört. Die Höchststrafe bei einer tödlich verlaufenden Schleusung beträgt 15 Jahre. Das Verfahren findet vor dem Traunsteiner Schwurgericht statt, weil mindestens einer der Angeklagten zum Zeitpunkt seiner Festnahme in dem Gerichtsbezirk wohnte. Das Urteil soll am 11. August verkündet werden.