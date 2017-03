Tödliche Tragödie: 36-Jähriger greift Lebensgefährtin an und wird später tot aufgefunden

Nach einem Angrriff auf seine Lebensgefährtin in Scheßlitz im Landkreis Bamberg hat ein 36-jähriger Mann gestern der Frau ihr Auto gestohlen. Zwei Stunden später hat ihn die Polizei leblos in einem Wald gefunden. Die Hintergründe sind bisher völlig unklar.

Der 36-jährige Mann – so viel steht fest – hatte seine Lebensgefährtin auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in Scheßlitz gestern in ihrem Auto massiv angegriffen und verletzt. Ein Bekannter der Frau verständigte die Polizei. Die fahndete mit einem Großaufgebot nach dem Auto und dem Mann. In einem Waldstück bei Stadelhofen hat man ihn dann gefunden, leblos, in der Nähe des Wagens, den er seiner Lebensgefährtin abgenommen hatte.