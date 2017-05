Tödliche Wut über Lebensstil: Urteil in Mordprozess

München (dpa/lby) – Am Landgericht München wird heute das Urteil gegen einen Mann erwartet, der seine Schwester aus Wut über ihren luxuriösen Lebensstil getötet haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 37-Jährigen vor, seine zwei Jahre ältere Schwester in ihrer Münchner Wohnung erdrosselt zu haben. Der Angeklagte hatte die Tat in dem Mordprozess vor dem Landgericht München gestanden.

Die Polizei hatte im Februar 2016 die Wohnungstür aufgebrochen und die Leiche entdeckt, nachdem die Frau nicht zu Terminen erschienen war. Der mutmaßliche Täter konnte schnell gefasst werden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.