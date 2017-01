Tödlicher Streit auf der Baustelle: Angeklagter gibt Erklärung ab

Streit auf einer Baustelle in Großheirath mit tödlichen Folgen – Weil er in einer Auseinandersetzung mit einer Schaufel zugeschlagen hat, steht ein 38 Jahre alter Mann seit heute morgen vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor. Bei dem Angriff wurde sein Opfer so schwer verletzt, dass es wenig später im Krankenhaus verstarb.

Der Angeschuldigte hat über seinen Anwalt eine Erklärung abgegeben. Demnach sollen die beiden Männer aneinander geraten sein und zuerst nur diskutiert haben. Als der Angeklagte sich aus dem Streit zurückziehen wollte, soll ihm sein Kontrahent mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin habe der Angeklagte mit der Schaufel zugeschlagen. Der Prozess läuft noch.