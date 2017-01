Tödlicher Streit: Heute beginnt der Prozess um den Tod eines Kasendorfer Arbeiters auf einer Großbaustelle

Ab heute soll der gewaltsame Tod eines Arbeiters aus Kasendorf auf einer Baustelle in Großheirat im letzten Sommer juristisch aufgearbeitet werden. Wegen Totschlags angeklagt ist ein Pflasterer aus Thüringen. Im Streit unter Arbeitern auf einer Baustelle soll er mit einer Schaufel auf den Kasendorfer eingeschlagen und ihn tödlich verletzt haben. Der Kasendorfer erlag seinen Verletzungen einige Tage später im Krankenhaus.

Der mutmaßliche Täter sitzt seit Sommer in Untersuchungshaft. Verhandelt wird vor der 1. großen Strafkammer am Landgericht in Coburg und zwar heute und am Dienstag nächster Woche – dann könnte auch schon ein Urteil fallen.