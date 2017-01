Tödlicher Unfall: 59-jähriger Mann wird bei Reparaturarbeiten in Stromturbine gezogen

Tragischer Arbeitsunfall in Warmensteinach im Landkreis Bayreuth: Ein 59-jähriger Mann hatte in seiner Werkstatt an einer Stromturbine gearbeitet, ist aus ungeklärten Gründen hineingeraten und dabei tödlich verletzt worden. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, schreibt die Polizei.

Wie es zu dem Unglück kam, muss die Kripo Bayreuth jetzt klären.