Tödlicher Unfall: 63-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Bad Rodach

Tragisches Unglück im Landkreis Coburg: Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Unfall ums Leben gekommen, seine 33-Jährige Sozia wurde lebensgefährlich verletzt. Der Mann hatte auf der Strecke zwischen Bad Rodach und Thüringen ein Auto überholt. Als er wieder einscherte, verlor er in einer Kuve die Kontrolle über die Maschine, kam von der Straße ab und überschlug sich mehrmals. Der 63-Jährige Coburger starb noch an der Unfallstelle, die 33-Jährige Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Straße war für mehrere Stunden komplett gesperrt.