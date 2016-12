Tödlicher Unfall auf spiegelglatter Straße

Wertach (dpa/lby) – Tragischer Unfall am zweiten Weihnachtsfeiertag: Auf spiegelglatter Straße ist ein Fahranfänger mit seinem Auto bei Wertach (Landkreis Oberallgäu) am Montag tödlich verunglückt. Der 18-Jährige habe in einer Kurve bei überfrierender Nässe die Kontrolle über das Steuer verloren, teilte die Polizei mit. Sein Wagen kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Auto kam auf dem Dach zum Liegen. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle.