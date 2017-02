Der erste fast schon amtliche Frühlingsbote ist schon zurück in Oberfranken. In Altdrossenfeld, auf dem alten Schlot der Brauerei (…)

Der Klinikverbund Regiomed will die Erreichbarkeit der medizinischen Versorgungszentren in Lichtenfels verbessern. Es gibt zwei, eines (…)

Erreichbarkeitverbessern: Regiomed will Verbesserungen in den Merdizinische Versorgungszentren in Lichtenfels

Parken am Kulmbacher Klinikum: in einer Woche wird das Parkhaus geöffnet

Am Kulmbacher Klinikum tut sich endlich was in Sachen Parkhaus. Heute (Dienstag) in einer Woche soll das Parkhaus eröffnet werden. (…)