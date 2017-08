Tödlicher Verkehrsunfall im Fichtelgebirge: Zwei junge Frauen kommen ums Leben

Ein furchtbarer Unfall im Fichtelgebirge hat gestern Abend zwei Todesopfer gefordert. Zwei junge Frauen sind ums Leben gekommen, eine weitere wurde schwer verletzt. Eine 18-Jährige war mit ihrem Ford Fiesta in der Nähe von Fichtelberg unterwegs. Mit im Auto saßen eine 28-Jährige und eine 16-Jährige. Aus ungeklärter Ursache kam das Auto von der Straße ab, geriet in einen Graben, überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Die 18- und die 28-Jährige waren sofort tot. Die 16-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz war ein Großaufgebot an Rettungskräften und Feuerwehrleuten sowie ein Kriseninterventionsteam.

(Bildquelle: NEWS5)