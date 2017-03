Tödliches Feuer: 77-Jähriger stirbt bei Wohnhausbrand in Geroldsgrün

Beim Brand eines Wohnhauses in Geroldsgrün im Landkreis Hof ist gestern Abend ein 77-jähriger Bewohner getötet worden. Eine 81Jahre alte Bewohnerin wurde mit einer Rauchergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Mann soll erst zusammen mit der Frau das Haus verlassen haben und dann wieder ins Innere gerannt sein.

(Foto: News5)

Gegen 22 Uhr 30 hatten Nachbarn den Brand an dem Wohnhaus in der Burgsteinstraße bemerkt und Alarm geschlagen. Die Feuerwehr war mit mehr als 60 Einsatzkräfte vor Ort. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Während der Löscharbeiten war die Burgsteinstraße in Geroldsgrün gesperrt. Wohnzimmer und Wintergarten des Hauses sind ausgebrannt. Der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst aus Hof und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.