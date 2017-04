Tötungsversuch: Frau soll Feuer bei Ex-Freund gelegt haben

Nürnberg (dpa/lby) – Einer Frau in Nürnberg wird ein versuchter Brandanschlag auf ihren ehemaligen Freund vorgeworfen. In der Nacht vom Samstag zum Sonntag habe die 40-Jährige versucht, in dessen Wohnung ein Feuer zu legen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nur durch Zufall sei ein Brand ausgeblieben. Verletzt wurde niemand.

Ermittlern zufolge hatte sich die Frau Zugang zur Wohnung ihres Ex-Partners verschafft, als dieser nicht zu Hause war. Dort habe sie eine brennbare Flüssigkeit verschüttet und eine Vorrichtung angebracht, durch die sich der Feuerausbruch verzögern sollte. Als der Mann zurückkam, fielen ihm jedoch die Manipulationen auf. Er alarmierte die Polizei.

Die Frau konnte wenig später festgenommen werden. Ihr wird versuchter Mord, versuchte schwere Brandstiftung und versuchte Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat Haftbefehl gegen die Frau beantragt.