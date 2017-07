Tofu, Wurst und Bargeld gestohlen: Kripo Bayreuth sucht Zeugen

Nicht wirklich entscheiden konnten sich jetzt Diebe in Bayreuth, ob sie sich lieber vegetarisch ernähren oder doch lieber Fleisch essen. Die bislang Unbekannten sind im Laufe des Wochenendes in einen Bayreuther Naturkost-Laden eingebrochen. Auf mehrere Packungen Tofu, Wurst und Bargeld hatten es die Einbrecher in dem Laden am Luitpoldplatz in der Innenstadt abgesehen. Dabei hinterließen sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.