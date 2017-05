Top-Noten für unsere Badeseen: ausgezeichnete Wasserqualität zum Saisonstart

Der Badesee in Trebgast und die Kieswäsch in Kulmbach sind zwei der 17 offiziellen Badeseen in Oberfranken. Zum Saisonstart hat das Bayerische Landesamt für Gesundheit die Wasserqualität in allen bayerischen Seen gemessen und für ausgezeichnet befunden. Das geht aus der neuesten Studie der Experten hervor. Das passt, immerhin kriegen wir das erste heiße Wochenende in Oberfranken.

Generell haben die Seen und Weiher in Bayern Top-Qualität – 94 Prozent haben die Note „sehr gut“ bekommen. Die genauen Bewertungen und mehr Infos zu den einzelnen Badeseen in der Region gibt’s hier: hier