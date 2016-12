Ein Kinderwagen für bis zu sechs Kinder – so was hat der Kinderhort in Mainleus jetzt . Gesponsert von der VR-Bank Obermain Nord, können Betreuer in der Kindergrippe jetzt dank des neuartigen Kinder-Busses bis zu sechs Kinder auf einmal transportieren. Der Kinderbus kostet 3.000 Euro, hat auch ein Sonnen-, oder Regendach und kann von nur einer Person geschoben werden – und es gibt sogar eine Gepäckablage.

( Beispielfoto: Kinderbus)