Torres verlässt den KSC: Schleusener kommt auf Leihbasis

Karlsruhe (dpa/lsw) – Der spanische Fußball-Profi Manuel Torres verlässt den Karlsruher SC und geht zum Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Nach Angaben der Franken wechselt der 26 Jahre alte Flügelspieler ablösefrei und erhielt einen Dreijahresvertrag. Mit dem lange verletzten Fabian Schleusener will der KSC unterdessen seine Offensive für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga stärken. Der 25-Jährige werde für ein Jahr ausgeliehen, teilten die Badener am Freitag mit.

Der Offensivspieler war im Sommer 2016 vom Erstligisten SC Freiburg auf Leihbasis zum Drittligisten FSV Frankfurt gewechselt. Anfang Januar hatte sich Schleusener einen Kreuzbandriss zugezogen und war seitdem ausgefallen. «Fabian kann in der Offensive alle Positionen spielen, dadurch werden wir in unserem Spiel variabler und unberechenbarer», sagte KSC-Cheftrainer Marc-Patrick Meister.