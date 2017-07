München (dpa/lby) – Ein Fischer hat im Langwieder See in München eine tote Frau entdeckt. Sie trieb am Samstagmorgen etwa fünf Meter vom Ufer entfernt im Wasser, wie die Feuerwehr mitteilte. Rettungstaucher brachten sie ans Ufer, der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Polizei ermittelt nun die Identität. Woran die Frau starb, war zunächst noch unklar.