Tote Hosen und Gerhard Polt starten Tour

München (dpa) – Der bayerische Kabarettist Gerhard Polt und die Punkmusiker von den Toten Hosen stehen wieder gemeinsam auf der Bühne. Heute beginnt die kurze Tour «Im Auge des Trommelfells» durch Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Münchner Kammerspielen. Die Veranstalter versprechen für die Abende in den kommenden zwei Wochen «eine wilde Mischung aus schrägem Humor, Rock’n’Roll und bayrischem Mundartanarchismus zwischen Improvisation und Wahnsinn». Mit dabei: die Well-Brüder. Die Künstler standen schon öfter gemeinsam auf der Bühne. Diesmal sind Stationen unter anderem auch in Berlin, Hamburg, Zürich und Wien geplant.