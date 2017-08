Der Mann der in Kronach tot in seinem Auto aufgefunden wurde, ist eines natürlichen Todes gestorben. Das erklärt die Polizei. Hinweise auf Fremdeinwirkungen habe es nicht gegeben. Wie berichtet haben Passanten am Samstag die Leiche des Mannes in einem Auto auf einem Supermarktparkplatz entdeckt. Offenbar stand der Wagen dort schon seit Freitag.