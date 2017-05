Toter auf Gehweg mitten in München entdeckt

Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) – Jugendliche haben am Samstagabend in Garmisch-Partenkirchen ein 13 Jahre altes Mädchen bis zur (…)

München (dpa/lby) – Nach der Räumung eines gewaltigen Munitionsdepots in München sind die Anwohner nach rund einem Monat am (…)

Rund 200 Trauergäste bei Beerdigung von erstochener Mutter

Prien am Chiemsee (dpa/lby) – Rund 200 Trauergäste haben am Donnerstag in Prien am Chiemsee der erstochenen vierfachen Mutter aus (…)