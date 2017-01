Schönau am Königssee (dpa/lby) – Bei einem Wohnhausbrand ist im oberbayerischen Schönau am Königssee ein Mann ums Leben gekommen. Ein Autofahrer hatte am Donnerstagmorgen beim Vorbeifahren an dem Gebäude gesehen, dass Flammen aus einem Fenster schlugen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, wie die Polizei mitteilte. Helfer fanden im ersten Stock die Leiche des 80 Jahre alten Bewohners. Die Kripo ermittelt zur bisher unbekannten Brandursache.