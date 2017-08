Vor dem Landgericht in Bayreuth muss sich ab heute eine Gruppe mutmaßlicher Drogen-Dealer verantworten. Auf der Angeklagebank sitzen (…)

Sie haben über mehrere Monate in großem Stil mit 21 Kilo Haschisch und einigen hundert Gramm Haschisch gedealt. Wie die Polizei (…)

Ermittlungserfolg: syrische Drogendealer sitzen in U-Haft

BMW und Porsche gestohlen: Autodiebe schlagen in Bindlach zu

Jetzt haben die Autodiebe in Bindlach zugeschlagen. In der Nacht zum Freitag hatten sie einen 5er BMW gestohlen, den in einem Waldstück (…)