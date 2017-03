Tourengeher überlebt 300 Meter tiefen Sturz

Söll (dpa/lby) – Ein Mann aus Schwaben hat bei einer Alpintour im Kaisergebirge einen Sturz über 300 Meter in felsigem Gelände überlebt. Der 48-Jährige war am Samstag von einem durch eine kleine Lawine ausgelösten Schneebrocken getroffen worden und hatte daraufhin das Gleichgewicht verloren, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Sonntag berichtete. Dann stürzte der Tourengeher in die Tiefe. Er erlitt eine große Platzwunde am Kopf und wurde mit einem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Laut Polizei stammt der Mann aus dem schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg.