Tradition in neuem Gewand: der Kapuziner Alkoholfrei Triathlon 2017

Sonntag in einer Woche, am 28.Mai, findet im Kulmbacher Land wieder der „Kapuziner Alkohlfrei Triathlon“ statt. Für 2017 haben die Veranstalter jedoch ein komplett neues Konzept entwickelt.

So werden alle drei Disziplinen erstmalig und ausschließlich rund um Trebgast ausgetragen. Zudem hat man sich auf einen „Sprint-Triathlon“ mit verkürzten Strecken geeinigt: 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 4,8 Kilometer Laufen. Neben dem Volkstriathlon, der offen für alle Hobbysportler ist, wird auch die bayerische Meisterschaft im Sprint ausgetragen. Im letzten Jahr war eine Teilnehmerin aufgrund akuter gesundheitlicher Probleme auf der Radstrecke gestürzt und später ihren Verletzungen erlegen.