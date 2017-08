Tradition schafft Bestand: die Kerwa ist nicht nur ein schönes Fest – sie hält zusammen

Am Wochenende wird in vielen Dörfern und Gemeinden im Kulmbacher Land wieder Kerwa gefeiert. Unter anderem in Langenstadt, Trebgast oder Ludwigschorgast. Auch die berühmte Limmersdorfer Lindenkirchweih findet am kommenden Wochenende statt. Bei den Festen stehen Traditionen und Brauchtümer im Vordergrund, so der oberfränkische Bezirksheimatpfleger Günther Dippold. Im Radio Plassenburg Gespräch meint er, dass viele Leute in einer Welt, die immer unruhiger wird, etwas suchen, woran sie sich festhalten können. Das sei für viele die Tradition. Er freut sich, dass auf diese Art an vielen Stellen Gemeinschaft gestiftet wird. Auch viele junge Leute engagierten sich als Kerwabuben und -mädel. Zu den festen Kerwa-Bräuchen gehört unter anderem das Ausgraben der Kerwa zu Beginn und das Eingraben zum Abschluss des Festes.