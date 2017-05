Tränen zum Abschied: Ex-Bayer Demichelis beendet Karriere

Málaga (dpa) – Ex-Bayern-Profi Martín Demichelis beendet mit 36 Jahren seine Fußball-Karriere. Der Innenverteidiger des spanischen Erstligisten FC Málaga gab am Montag seine Entscheidung bekannt. «Dieser Tag kommt irgendwann für uns alle. Für mich ist er heute gekommen. Das ist das Ende», sagte der 50-fache argentinische Nationalspieler auf einer Pressekonferenz im Stadion La Rosaleda. Mehrfach musste sich der sichtlich bewegte Demichelis mit dem Taschentuch die Tränen abwischen, es gab Beifall von Journalisten und Teamkollegen.

«Ich hänge die Stiefel heute an den Nagel», sagte er mit stockender Stimme. Wie kam er zu der Entscheidung? «Ich habe in den Beinen weniger Kraft, ich kann mich nicht so gut konzentrieren wie früher.» Er werde ab sofort nur noch Fan sein, vor allem des FC Málaga. «Meine beiden Töchter sind hier zur Welt gekommen.»

Demichelis wechselte 2003 von seinem argentinischen Stammclub River Plate nach München. Er spielte bei den Bayern bis 2010. In 174 Pflichtspielen erzielte er 13 Treffer. Von München ging er zunächst nach Málaga, trug anschließend die Trikots von Atlético Madrid, Manchester City und Espanyol Barcelona, bevor er dieses Jahr nach Málaga zurückkehrte.