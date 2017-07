Tragischer Arbeitsunfall: 39-jähriger Arbeiter stürzt in Silo und stirbt

Tragischer Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag in Kulmbach. Ein 39-jähriger Bauarbeiter ist bei dem Unfall im Industriegebiet ums Leben gekommen. Am Mittwoch gegen 16 Uhr war der 39-jährige in der Von-Linde-Straße in Kulmbach mit Aufräumarbeiten bei einem Silo beschäftigt. Dabei stürzte er in das Silo und fiel mehrere Meter in die Tiefe. Der Mann aus dem Landkreis Kulmbach erlitt schwerste Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Kurze Zeit später erlag er in der Klinik seinen Verletzungen. Zur Untersuchung der genauen Todesumstände hat die Kripo Bayreuth die Ermittlungen übernommen.