Beim Autofahren ist ein Mann aus Eckersdorf zusammengebrochen und später im Krankenhaus gestorben. Am Freitag Nachmittag war der Mercedes des 68-Jährigen kurz vor der Einfahrt in die B 22 plötzlich unkontrolliert nach links gefahren und gegen einen Gartenzaun geprallt. Wie sich herausstellte, war der Fahrer am Steuer seines Wagens zusammengebrochen. Ein Notarzt startete sofort Wiederbelebungsmaßnahmen. Der Mann starb aber wenig später im Krankenhaus.

