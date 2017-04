Tragisches Unglück: Brand in Steinwiesener Scheune fordert ein Todesopfer

Bei dem Brand in der Steinwiesener Bahnhofsstraße ist gestern ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fand sie einen 79-jährigen Mann in der niedergebrannten Scheune. Vermutlich handelt es sich um den Bewohner. Ein weiterer 49-jähriger Bewohner kam mit dem Schrecken davon.

Spätnachmittags wurde die Feuerwehr nach Steinwiesen gerufen. Zu diesem Zeitpunkt brannte die Scheune, die als Garage und Werkstatt genutzt wurde, schon lichterloh. Mit 150 Mann war die Feuerwehr vor Ort, konnte aber nicht mehr verhindern, dass der 79-Jährige Mann in den Flammen starb. Er hatte wohl noch eigene Löschversuche unternommen, schreibt die Polizei.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch nicht klar. Während der Löscharbeiten wurde die Ortsdurchfahrt komplett gesperrt.

(Bildquelle: NEWS5)