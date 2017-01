Trainer Ancelotti:: «Selbstvertrauen ist maximal»

Doha (dpa) – Carlo Ancelotti blickt den großen Zielen des FC Bayern nach dem einwöchigen Trainingslager in Katar voller Zuversicht entgegen. «Die Mannschaft hat eine gute Einstellung und eine gute Qualität, es herrscht eine gute Atmosphäre. Das Selbstvertrauen ist maximal», sagte der Münchner Trainer am Dienstag in Doha. «Wir haben drei wichtige Wettbewerbe und wollen bis zum Ende dabei sein.» Ancelotti gilt nach drei Trainer-Erfolgen als der Spezialist für die Champions League.

«Die Champions League ist ein wirklich wichtiger Wettbewerb. Aber wir können nicht auswählen, welches der beste Wettbewerb ist. Wir versuchen unser Bestes in allen Wettbewerben zu geben», sagte der Italiener.

Ancelotti schloss für den sich abzeichnenden Fall eines Wechsels von Holger Badstuber und trotz des noch wochenlangen Ausfalls von Jérôme Boateng Zugänge aus. «Der Kader ist komplett», sagte Ancelotti.

Der Bayern-Trainer hat einen Badstuber-Wechsel abgesegnet. Der Club werde den Innenverteidiger aber nicht verkaufen, sondern nur ausleihen, sagte Ancelotti. Badstubers Vertrag läuft am Saisonende und würde bei diesem Szenario verlängert werden.