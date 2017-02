Training: FC Augsburg ohne Bobadilla, Gouweleeuw und Schmid

Augsburg (dpa/lby) – Der FC Augsburg muss in der Vorbereitung auf das wegweisende Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim SV Darmstadt vorerst ohne ein Trio auskommen. «Raul Bobadilla, Jeffrey Gouweleeuw und Johnny Schmid sind noch angeschlagen und nicht im Training dabei», sagte Trainer Manuel Baum am Dienstag. «’Boba‘ hat aus dem Spiel gegen Leverkusen leichte Knie- und Rückenprobleme. Es ist nicht so schlimm, aber wir müssen trotzdem abwarten, wann er schmerzfrei trainieren kann. Bei ihm sieht es gut aus für’s Wochenende, bei den anderen können wir es noch nicht absehen.»

Darmstadt ist zwar Tabellenschlusslicht, Baum hat vor den Hessen aber großen Respekt. «Darmstadt ist eine sehr kompakte Mannschaft, die im Winter sehr viel Erfahrung dazu geholt hat. Sie sind stark im Umschaltspiel, vor allem wenn es über schnelle Spieler wie Marcel Heller oder Sidney Sam geht», sagte Baum, dessen Augsburger als 13. noch fünf Punkte vor dem Relegationsplatz 16 liegen. «Mit Terrence Boyd haben sie zudem einen großen Spieler, den sie immer wieder suchen und dann auf den zweiten Ball gehen. Sie zeigen im Vergleich zur Hinrunde mittlerweile ein deutlich anderes Gesicht.»