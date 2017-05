Direkt von einem Feld weg ist in Pottenstein ein Traktor geklaut worden. Der Traktor der Marke Steyr verschwand zwischen vergangenen Dienstag und Donnerstag von einem Feld etwa 300 Meter nördlich der Kreisstraße zwischen Oberhauenstein und Prüllsbirkig ab. Der Traktor ist rot-weiß, erst eineinhalb Jahre alt rund 35.000 Euro wert. Er trug die Kennzeichen „BT-AN 4075“. Hinweise bitte an die Kripo in Bayreuth.

