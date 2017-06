Transporter voll geklauter Fahrräder: Polizei Hof schnappt zwei Rumänen

Fahrraddiebstahl ist längst kein Bagatelldelikt mehr. In Oberfranken erwischt die Polizei immer wieder Banden, die ganze Transporter voll Zweiräder klauen. In Hof haben am Freitagabend zwei Männer stundenlang einen gelben Transporter voll geladen. Bis Zeugen die Polizei gerufen haben. In dem Fahrzeug fanden sich gestohlene Räder, hochwertige Mountainbikes und auch Fahrradteile.

Zwei 33 und 32 Jahre alte Rumänen, die in Hof wohnen, wurden vorläufig festgenommen und der Transporter samt Inhalt beschlagnahmt. Die Männer haben angegeben, die Fahrräder bei Ebay gekauft zu haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Der Wert der sichergestellten Fahrräder und Radteile dürfte mehrere tausend Euro betragen.