Trator kollidiert mit Zug: 74-jähriger Fahrer kommt leicht verletzt davon

Auf einem Feldweg bei Köditz im Landkreis Hof sind am Samstag Abend ein Traktor und ein Zug zusammengestoßen. Der 74-jährige Fahrer des Traktors hatte an einem unbeschrankten Bahnübergang den herannahenden Zug in Richtung Bad Steben übersehen. Der Traktorfahrer hatten Riesenglück, er wurde nur leicht verletzt. Im Zug waren neun Passagiere, wovon eine junge Frau einen Schock erlitten hat. Der Unfallschaden liegt bei 100.000 Euro. Die Bahnstrecke zwischen Hof und Bad Steben wurde komplett gesperrt. Die Fahrgäste wurden mit Taxen zu ihrem Zielort gebracht. Vor Ort waren zahlreiche Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei.