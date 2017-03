Die Polizei und die Medien – was in Oberfranken gut funktioniert, ist nicht überall selbstverständlich. Deshalb macht die Deutsche Polizeigewerkschaft genau das zum Thema und hat ihren Bezirkskongress heute in der Hofer Freiheitshalle unter dieses Motto gestellt.

Mehr als 100 Vertreter der Polizei und anderer Blaulichtorganisationen, aber auch Gäste aus Politik und Wirtschaft werden an dem Kongress teilnehmen.