Jeder kann mitmachen – das Alter spielt keine Rolle. Am Sonntag, den 20. August, findet rund um Himmelkron wieder der (…)

Inklusions-Triathlon: Rund um Himmelkron wird am 20. August gesportelt

Ein 74-jähriger Landwirt ist am Samstag Nachmittag in Himmelkron von einer ca. drei Meter hohen Leiter gestürzt und hat sich schwer (…)

Über drei Jahre ist es her, dass im Freibad Himmelkron ein achtjähriges Mädchen ertrunken ist. Der Fall soll vor Gericht kommen. Wann, (…)

21. ASV-Volkstriathlon: 170 Sportler in Kulmbach am Start

Abschied von Pfarrer Harder: Festlicher Gottesdienst in der Petrikirche

Am Sonntag wird Pfarrer Jürgen Harder in einem feierlichen Gottesdienst in der Petrikirche verabschiedet. Harder war seit Januar (…)