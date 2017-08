Trinkwasser-Folie für Nürnberger Delfinlagune

Nürnberg (dpa/lby) – Mit einem Pilotprojekt hofft die Stadt Nürnberg die Probleme in der Delfinlagune ihres Tiergartens in den Griff zu bekommen: Die acht Betonbecken sollen eine Kunststoffhaut bekommen. Damit soll verhindert werden, dass noch einmal Salzwasser durch Fugen ins Erdreich gelangen kann. «Wir wollen eine Folie verwenden, die normalerweise zur Auskleidung von großen Trinkwasserspeichern zum Einsatz kommt – in einem Delfinarium mit Salzwasser und den Ausscheidungen der Tiere wurde die Folie aber noch nie eingesetzt», sagte der Nürnberger Baureferent Daniel Ulrich der Deutschen Presse-Agentur.

Kurz nach Eröffnung der Lagune im Sommer 2011 war Salzwasser durch eine Fuge am oberen Rand des Betonbeckens ausgetreten und hatte ein Wäldchen neben der Lagune beschädigt. Voraussichtlich im Herbst soll die Folie testweise in einem kleinen Bereich der Lagune eingebaut werden. Danach werde über mehrere Monate hinweg untersucht, ob die Plane dem Salzwasser standhält.